L'aronese Massimiliano Caligara partirà domani per il Sahara

Massimiliano Caligara, presidente del Circolo di Legambiente - Gli Amici del Lago è di nuovo in partenza per i campi profughi Saharawi.

Le sue parole

"Partiremo sabato 18 febbraio per consegnare farmaci e per rinnovare le adozioni dei bambini di laggiù nell’ambito del progetto “Semi di Naso Rosso” , iniziativa di Città Visibili della quale il nostro Circolo di Legambiente è partner e co-fondatore – risponde Caligara – ricordiamo che Città Visibili gestisce oltre 200 adozioni a distanza garantendo sostegno economico ai bambini fino ai 18 anni di età. Con questo viaggio garantiamo il corretto utilizzo degli importi versati che consegneremo personalmente alle famiglie che vivono nel deserto".

E poi? "In seconda battuta verificheremo l’andamento dei progetti in corso realizzati con bandi dell’Enea Romagna, di cui è capofila il Cisp, che riguardano l’agricoltura e l’educazione scolastica. Continueremo anche ad effettuare prelievi dell’acqua utilizzata dalla popolazione, i cui parametri sono sempre al limite come potabilità".

Inoltre "il viaggio sarà anche l’occasione per riconfermare la presenza laggiù dei nostri Comuni, in primis Meina gemellata con la daira berbera di Mijic. Ricordiamo infatti che il popolo Saharawi vive da decenni la situazione di esilio nelle tendopoli del deserto, dopo l’occupazione da parte del Marocco di gran parte dei territori del Sahara Occidentale, in attesa di una situazione pacifica che tarda ad arrivare", conclude Caligara che, unico rappresentante del Piemonte, viaggerà con una delegazione della Rete Nazionale Saharawi che farà ritorno in Italia il 7 marzo.