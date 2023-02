Skatepark ad Arona: ad aprile i lavori e a giugno l’inaugurazione

L’annuncio da parte del vice sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

Arriva lo skatepark

“Dopo oltre quattro anni di “peregrinazioni” per la città per trovare un luogo adatto, poi la bonifica dell’area di fianco alla rotonda di viale baracca da parte di Eni e l’acquisizione della stessa, autorizzazioni varie ma anche una gara andata deserta, ora finalmente ad Aprile si iniziano i lavori di realizzazione dello skatepark che se non ci saranno intoppi verrà inaugurato a metà/fine giugno.

Nella consueta riunione del lunedì sui lavori pubblici abbiamo parlato anche di altri interventi molto importanti, ma questo era una promessa per tanti giovani a cui tenevamo particolarmente”.