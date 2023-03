L'autovelox fra Arona e Meina raddoppia

Il tanto contestato autovelox sulla Statale del Sempione tra Arona e Meina raddoppia: già perché ora vi è un gemello che fotograferà gli automobilisti indisciplinati in direzione Meina. La segnaletica sia quella a terra che la cartellonistica verticale è già stata posata: il limite sarà quello dei 50 km/orari della discordia.

Nuovo autovelox

Ricordiamo infatti l'infinita querelle che ha animato la scorsa estate ad Arona: dalle segnalazioni della minoranza, infatti, sembrava che l'autovelox, posto al km 66+057, non fosse compreso nei tratti di strada interessati dal limite dei 50 km/h e quindi tutta la valanga di multe non fosse regolare.

Ma queste accuse di irregolarità erano poi state rimbalzate al mittente da parte dell'amministrazione comunale: "Nell’istanza di autorizzazione alla posa dell’autovelox - avevano fatto sapere dal comune - la polizia locale di Arona ha precisato che, nel tratto della strada SS 33 del Sempione compreso tra il Km 66+oo0 e il Km 67+900, «vige», secondo la segnaletica apposta da ANAS, il limite di velocità di km 50/h. L’istanza di autorizzazione è stata accolta da ANAS, con provvedimento datato 13 settembre 2021 protocollo n. 566637, senza riserva alcuna, anche in ordine alla sussistenza del limite di velocità di km 50/h.

Del resto, è sufficiente percorrere la strada SS 33 del Sempione, nel tratto compreso tra Belgirate e Arona, per avere contezza del fatto che la segnaletica verticale e orizzontale apposta da ANAS, in qualità di ente concessionario, fissa in 50 km/h il limite di velocità".

Ovviamente la notizia del raddoppio dell'autovelox ha scatenato ampio dibattito sui social: l'accusa, infatti, è quella di voler "fare cassa" sulle spalle degli automobilisti. Ricordiamo che sulla base delle sanzioni minime applicabili si parlava al 30 giugno 2022 di un totale accertato vicino a 1.164.309 euro. Mantenendo questo ritmo, il gettito a fine anno avrebbe potrebbe essere di circa 2.328.000. Mancano però ancora le stime ufficiali.