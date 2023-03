Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 4-5 marzo.

Gli eventi

Novara - Fiera di marzo

4-5 marzo

Sabato 4 e domenica 5 marzo a Novara torna l'appuntamento con la tradizionale Fiera di marzo.

Nell'area di viale Turati, piazza Martiri, piazza Puccini, via Fratelli Rosselli e largo Costituente saranno presenti circa 400 espositori di merci varie, come articoli per la casa e il giardino, bigiotteria, abbigliamento e prodotti tipici.

Novara - Concerto omaggio a Lucio Battisti

4 marzo

In occasione dell'80° anno dalla nascita di Lucio Battisti, il centro di culture contemporanee di Via Oxiliaquattro organizza un concerto presso l'auditorium dell'associazione, con il patrocinio di Comune e Provincia di Novara alle ore 21.30

Arona - Tredicino

fino al 19 marzo

70 attrazioni in Aldo Moro per il Luna Park più grande di sempre.

Suno - Museo ferroviario

5 marzo

Apertura ordinaria di marzo 2023 organizzata dal Museo ferroviario di Suno. Ingresso libero; orario al pubblico 9,30-12,30 / 14,30-17,30.

Apertura ordinaria del Museo ferroviario di Suno al cui interno sono esposte ricostruzioni, cimeli, divise, diorami e plastici.

Borgo Ticino - Camelie alla riscossa

5 marzo, Antica Casa Balsari

Il primo incontro del mese di marzo sarà dedicato alla osservazione della bellezza nella natura, iniziando il ciclo dei Petit Cafè Botanique con il "Racconto botanico" dedicato alla Camelia.

E nel resto della Regione? Clicca qui per scoprire gli eventi in programma in Piemonte sabato 4 e domenica 5 marzo 2023.