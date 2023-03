Lav in piazza contro la "Caccia Selvaggia": anche a Novara, Borgomanero e Arona

LAV scende in piazza, in tutta Italia, e si mobilita contro la legge "Caccia Selvaggia" che consegna ancora più animali ai fucili dei cacciatori e rende bersagli anche le persone.

Lav in piazza: il comunicato

La maggioranza parlamentare e il Governo, usciti dalle elezioni del 25 settembre 2022, hanno lanciato il più grande attacco alla fauna selvatica che si ricordi, inaugurato poche settimane dopo il loro insediamento con l’approvazione dell’emendamento “caccia selvaggia”.

Tatticamente inserito nella Legge di Bilancio 2023, con la quale non aveva alcuna attinenza, in un primo momento era stato rimosso, ma poi i pasdaran della caccia, che nella maggioranza e nell’opposizione in Parlamento sono ampiamente rappresentati, hanno avuto buon gioco a reinserirlo in una Legge che non poteva non essere approvata.

Dal 1° gennaio, quindi, i cacciatori possono sparare a qualsiasi specie animale, per tutto l’anno, a qualsiasi ora, anche nelle città e nei parchi e, come se non bastasse, il Governo si appresta a varare, entro il 1° maggio, un piano quinquennale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ovviamente ancora una volta da realizzare con il piombo dei fucili da caccia anche nelle città.

Per rafforzare ulteriormente l’attacco, il Senato ha approvato un ordine del giorno con il quale sostiene la necessità di trasferire le competenze sulla fauna selvatica dal Ministero dell’Ambiente al Ministero dell’Agricoltura, con conseguenze che potrebbero essere devastanti per gli animali selvatici, non più considerati parte essenziale dell’ambiente e della biodiversità tutelata anche ai sensi della Costituzione, ma declassati a elemento da gestire esclusivamente in funzione della massima redditività del comparto agricolo-allevatoriale.

Mentre lo stesso Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, non perde occasione per intervenire negli incontri organizzati dai cacciatori, per dare sostegno alle associazioni di allevatori che chiedono di aprire la caccia ai lupi e per negare i devastanti effetti che avrà l’emendamento caccia selvaggia su milioni di animali e sulla sicurezza dei cittadini.

Lav Novara sarà presente nelle seguenti piazze:

Arona, 18-19 marzo e 1 aprile (H10/17), corso Repubblica - zona Unicredit

Borgomanero, 25 marzo (H14.30/18), piazza Martiri

Novara, 26 marzo (H14.30/18), corso Cavour