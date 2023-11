Lavori al via per i nuovi bagni della stazione ad Arona

L'onorevole Alberto Gusmeroli si era interessato della problematica con i vertici di Rfi

Bagni nel piazzale della stazione

"Ho un incontro, quasi, al mese con i vertici delle Ferrovie e l’ultimo in ottobre. Da tempo chiedevo il rifacimento dei bagni della stazione senza chiudere quelli ai binari. Proprio in ottobre mi avevano confermato che sarebbero iniziati i lavori. Ora finalmente la promessa è stata mantenuta, sono iniziati i lavori e peraltro già a buon punto" racconta l'Onorevole.

"Avevo chiesto lo sfalcio dei laterali dei binari, sino alla galleria sotto la Rocca, che costeggiano via Mazzini e via Torino e anche in quel caso nelle scorse settimane sono intervenuti. Ora aspetto che intervengano sulla possibilità per diversamente abili di salire sui vagoni. C’è un piano di lavori su questo tema a breve dovrei avere la tempistica.

Prima di Natale avrò un ulteriore incontro a Roma con Ferrovie su altri interventi da effettuarsi in Arona e in altre città segnalatemi da cittadini e Sindaci.

Grazie a Rete ferroviaria italiana perché la questione bagni in stazione era ed è importante".