Lavori alla Pinacoteca e alla Tinaia: Varallo Pombia aggiorna i suoi cittadini

Lavori in corso per la sistemazione della Pinacoteca di Villa Soranzo e per la Tinaia di Varallo Pombia. Il Comune ha diffuso nei giorni scorsi un post per aggiornare i suoi cittadini.

Lavori in Pinacoteca: ecco a che punto siamo

E’ con un post diffuso sui canali social ufficiali del Comune che l’Amministrazione ha voluto aggiornare i suoi cittadini riguardo allo stato di avanzamento dei lavori di restauro iniziati nella Tinaia e nella Pinacoteca di Villa Soranzo. "Nella Pinacoteca - scrivono dal Comune - abbiamo completato lo scrostamento dei muri esterni e si procede con l'intonacatura per proteggerli dall'umidità. Al primo piano è stato rimosso il vecchio massetto per rinforzare il solaio e installare una nuova pavimentazione. Inoltre, è stata sostituita la caldaia per migliorare l'efficienza energetica e stiamo lavorando sulle rampe per rendere l'edificio accessibile a tutti".

La situazione della Tinaia

"Nella Tinaia - prosegue il post del Comune - per garantire un’esperienza più inclusiva, sono state realizzate le tramezzature interne dei nuovi servizi igienici, inclusi quelli per disabili. Gli impianti idrosanitari sono stati completati e stiamo finalizzando la piastrellatura nel nuovo blocco servizi igienici. Anche qui, abbiamo eliminato l'intonaco per proteggere le pareti dall'umidità. Il contrafforte in facciata è stato scrostato e manterrà i mattoni a vista per conservare il suo carattere storico».