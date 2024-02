Elezioni Arona: il Psi sostiene Gianluca Ubertini

Il PSI sostiene la candidatura di Gianluca Ubertini e la lista Impronta civica per le elezioni comunali di Arona 2024.

Elezioni aronesi

Cosimo Bifano, Segretario del Partito della Provincia di Novara, ha manifestato il sostegno del PSI a Gianluca Ubertini, candidato Sindaco per il Comune di Arona nelle prossime elezioni comunali.

“Sono felice ed orgoglioso di poter contare sul sostegno di Cosimo e del Partito Socialista nel percorso che ci sta portando a proporre una vera alternativa per il governo della nostra città - afferma Ubertini - Il Partito Democratico e il Partito Socialista condividono i valori fondanti la sinistra italiana quali libertà, uguaglianza, giustizia, responsabilità, solidarietà e di progresso e che, anche in ambito locale, vogliamo porre al centro della nostra iniziativa politica.

Sono convinto che Cosimo saprà dare, con le sue idee, la sua esperienza e il suo entusiasmo un sostegno importante alla nostra iniziativa per un Arona migliore.

Personalmente ho voluto ricordare come il mio bisnonno Carlo Berrini, negli anni ’20 del secolo scorso, fosse convinto militante del Partito socialista e tra i fondatori della Casa del Popolo che ancora oggi, tra tante difficoltà, vuole essere punto di riferimento nella realtà aronese.”

Le parole di Cosimo Bifano

"Perché ad Arona, il partito socialista italiano della federazione di Novara, ha deciso di appoggiare il candidato sindaco Gianluca Ubertini? Molto politicamente semplice, perché è l' unico candidato che Incarna la nostra storia politica e sociale .

Oggi viviamo una società che sta perdendo i Valori Umani e crediamo che tutto questo non può essere possibile.

Ubertini, condivide con noi socialisti l' attenzione alla famiglia, ai bambini, ai giovani, futuro della società, alla disabilità, ai migranti, insomma a tutte quelle Persone che non Devono rimanere Mai indietro.

Arona non può diventare una sfida quasi personale tra Gusmeroli e il suo vice sindaco Monti.

I cittadini hanno bisogno di attenzione ai problemi Veri della città e non a sfide personali.

I socialisti sono per l'attenzione alla Persona e non per battibecchi Politici tra due appartamenti allo stessa area politico della Lega-Fratelli d'Italia.

Sosterremo Gianluca Ubertini perché ha in Animo il bene della città e delle Persone che vivono ad Arona per una città diversa e attenta .

Il partito socialista italiano guarda al futuro e crediamo che Ubertini sia la Persona giusta per Arona".