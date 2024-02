Impronta Civica: "Scuole aronesi aperte dalle 7:30 alle 18"

"Vogliamo rimettere al centro della nostra proposta e dei nostri progetti tutta la Comunità, affinché nessuno si senta escluso". Ecco alcune tematiche, legate ai più piccoli, che propone la lista di Gianluca Ubertini

Impronta Civica

"Proponiamo di collaborare al 100% con l’istituzione scolastica per offrire servizi di alta qualità.

Continueremo ad investire nell’Asilo Nido le Fiabe di Paola, un fiore all’occhiello della nostra città, garantendo maggior continuità tra nido e infanzia e maggior scambio di informazioni tra l’amministrazione e i cittadini, anche attraverso la convocazione due volte l’anno del Comitato di Gestione (che esiste sulla carta ma non viene convocato da anni).

Garantiremo la manutenzione costante e la riqualificazione graduale delle strutture scolastiche. Ci piacerebbe istituire un Comitato di Genitori Spazi e Ambienti dedicato alla vigilanza e segnalazioni di eventuali non conformità nelle strutture scolastiche, che possa avere un contatto diretto con l’Ufficio Tecnico del comune.

Garantiremo poi risposte in tempi brevi per il sostegno economico ai progetti educativi presentati dalle scuole.

Le scuole devono essere aperte dalle 7:30 alle 18:00, per permettere ai genitori che lavorano una garanzia di servizio. Ci saranno quindi servizi di Pre e post garantiti e organizzati dal Comune nelle proprie scuole: infanzia e primarie.

Infine le scuole devono essere accessibili e raggiungibili comodamente. Organizzeremo lo Scuolabus, strade scolastiche e percorsi pedibus per raggiungere tutte le scuole in sicurezza anche dalle frazioni e senza congestionare le strade.

Per le scuole medie prevediamo la continuità del percorso di patentino per i Social Network e il cellulare, la possibilità di usufruire del servizio mensa. Ci impegneremo anche a fare un sondaggio tra i genitori per capire l’eventuale esigenza di un servizio di assistenza pomeridiana, compiti e attività. Questo servizio potrebbe essere svolto nel vicino Pala Green anche con il coinvolgimento delle Associazioni.

E in estate? Questo è un altro enorme problema emerso dai questionari e dagli incontri con le famiglie.

Garantiremo Centri Estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni coprogettati dal Comune.

Le scuole dell’infanzia resteranno aperte per tutto il mese di luglio e accoglieranno i centri estivi organizzati dal Comune dedicati per la fascia 3-6 anni".