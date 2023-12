Gianluca Ubertini presenta la sua lista e spiega il perché ha scelto di candidarsi ad Arona

"Ho iniziato a impegnarmi politicamente credendo che ognuno di noi debba fare la sua parte, anche a costo di sacrifici, per migliorare le cose, con onestà, con serietà, ma sempre con entusiasmo e con il sorriso sulle labbra".

Impronta Civica

"Dopo l’importante ed entusiasmante esperienza amministrativa a Oleggio Castello, ho deciso di candidarmi come prossimo Sindaco di Arona, perché ritengo necessario lavorare insieme per progettare e costruire quella che sarà la nostra città tra 10 anni, quella che lasceremo ai giovani, ma anche quella che sarà la casa di tutti noi aronesi.

Lo faccio perché siamo in tanti a credere che un’altra Arona sia possibile.

Una Arona in cui tutti si possano sentire parte di un progetto comune. Una Arona inclusiva e aperta, solidale verso

tutti i membri della comunità. Una Arona dinamica e vivace, ma rispettosa dell’ambiente in cui viviamo e che, prima di essere una risorsa da sfruttare, deve essere il luogo dover poter vivere bene. Una Arona attenta alle esigenze di chi ci vive, ma che sia anche attrattiva per chi qui vuole costruire il proprio futuro.

Ho imparato dalla vita e dallo sport che non c’è mai una partita persa in partenza e con l’impegno e il lavoro di

squadra anche le sfide più difficili si possono vincere. Dipende solo dal cuore, dal coraggio e dalla determinazione che ci metti!"

Nome lista e logo

"Il nome della lista, Impronta civica, nasce dalla volontà di lasciare un segno nella nostra città, attraverso azioni e comportamenti orientati al bene comune. Rappresenta l'impegno di ciascuno di noi nel contribuire positivamente ed

attivamente allo sviluppo e alla crescita di Arona e frazioni, in modo partecipato, sostenibile e responsabile.

Il simbolo scelto, l’impronta digitale, rappresenta l'unicità e l'identità di un individuo. Racconta della volontà di

lasciare una traccia indelebile nella nostra comunità, la nostra firma, il nostro “esserci” per amministrare Arona negli anni futuri. L’impronta di una comunità è data dal contributo di ogni singolo individuo, per cui tutti sono invitati ad aderire al nostro progetto.

I colori si ispirano agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, raggruppati in 4 aree cromatiche, che

rappresentano le 4 aree della nostra missione e del nostro programma".

ROSSO - Attenzione al Sociale: famiglie, bambini, donne, giovani, anziani, persone con disabilità, stranieri, pendolari, migranti, persone fragili. Ecco chi mettiamo al centro della nostra proposta, al centro delle iniziative di prevenzione, educazione, formazione e assistenza. Non più tagli, non più limitazioni, ma servizi di elevata qualità e cura.

BLU - Governance trasparente e partecipata: Dal bilancio partecipato ai tavoli delle consulte, dall’ascolto attivo alle comunicazioni e agli atti accessibili e trasparenti. Intendiamo essere al servizio della comunità in modo etico,

trasparente e co-partecipato.

VERDE - Vivibilità Urbana: Una città va sognata, progettata, costruita e vissuta. Sogniamo una città a misura di

persona, dove il verde del territorio e il blu delle acque siano curati e accessibili e diventino luoghi di aggregazione e non solo belli da guardare. Progetteremo una mobilità più intelligente e sostenibile per favorire le connessioni sociali.

Costruiremo una città che abbia al centro il benessere della comunità, riqualificando e sostenendo a riqualificare

energeticamente gli edifici esistenti. Faremo vivere a tutti la nostra città da protagonisti, attraverso una partecipazione attiva nel percorso di miglioramento urbano.

GIALLO - Sviluppo economico. Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, eventi rispettosi della città e dei

cittadini, collaborazione con associazioni del territorio, incentivi alle start up e agevolazioni all’imprenditoria giovanile:

sono alcune delle leve che vogliamo muovere per favorire quello sviluppo economico virtuoso, in grado di creare

occupazione stabile, attrarre e trattenere giovani di talento, favorire un turismo di qualità e arricchire il nostro

contesto economico e produttivo.