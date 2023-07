Lavori sulla statale 36 a Varallo Pombia: si passa a un altro step

Si passa a una nuova fase dei lavori sulla statale 36 a Varallo Pombia: il tratto maggiormente interessato è quello che va dal municipio a via Crosa.

Da qualche giorno si è passati a un nuovo step dei lavori

Nuovo step per i lavori sulla statale 36, a Varallo Pombia. Martedì 25 luglio gli operai hanno dato il via alla fresatura dell’asfalto in via Ticino, per poi proseguire nei giorni seguenti con il completamento del tappetino. Lo ha annunciato il sindaco tramite un post su Facebook dei giorni scorsi.

I dettagli sui lavori

"Il tratto maggiormente interessato - ha scritto sui canali social il sindaco Joshua Carlomagno - sarà quello compreso tra il Comune (incrocio via Simonetta/via Roma), proseguendo in via Ticino, indicativamente fino all’incrocio con via Crosa. La circolazione in questo tratto sarà limitata ai soli residenti e/o carico scarico per le attività produttive. Restano quindi invariate ed ancor più necessarie le deviazioni su via Sottomonte (direzione Cascinetta/Castelletto/Arona) e via Sottoribiola (direzione Pombia/Oleggio/Novara). Invitiamo infine chi avrà necessità di raggiungere le attività del centro (piazza Marconi/via Martiri) di preferire l’entrata sulla piazza da via Bolognino (in prossimità della Scuola dell’Infanzia) anche se rimarrà garantito, finché possibile, anche l’accesso da via Roma/incrocio Comune. Rimaniamo sempre a disposizione, continuando a monitorare e gestire il cantiere e cercando di limitare il più possibile i disagi".