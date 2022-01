Lotteria Italia: ad Arona vinti 20mila euro

Novità

La bella notizia è arrivata dall'estrazione più attesa di tutta Italia

Lotteria Italia: ad Arona è andata una vincita record di un biglietto di terza categoria.

Lotteria Italia: tutti i dati ufficiali

Sono stati comunicati il 6 gennaio in diretta da Amadeus a I Soliti ignori i risultati delle estrazioni della tradizione più radicata dell'Epifania in Italia. Per l'occasione infatti sono stati annunciati i vincitori della Lotteria Italia. E ci sono delle gradite novità anche per il Piemonte e per la zona del Novarese.

Sul podio dei vincitori dei biglietti più fortunati c'è Roma

Il primo premio della Lotteria Italia è stato vinto a Roma, e il fortunato vincitore si porterà a casa 5 milioni di euro. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato venduto a Formigine (MO), il terzo da 2 milioni di euro è stato venduto a Magliano Sabina (RI), il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato venduto ancora una volta a Roma e il quinto premio da 1 milione di euro è stato venduto invece a Trapani. Numerosi sono anche i biglietti da 100mila euro venduti nella Capitale d'Italia.

Vincita da 20mila euro ad Arona

I premi sono organizzati in modo da garantire vincite consistenti a numerosi partecipanti. E uno dei biglietti di "terza categoria", che valgono la bellezza di 20mila euro, è andato a un fortunato giocatore di Arona. Per la precisione si tratta del biglietto Serie P numero 274337