Monti eletto Presidente del Comitato dei sindaci Area Nord Asl di Novara

Ieri pomeriggio, presso la sala Consiliare del Comune di Borgomanero, è stato eletto per alzata di mano

all’unanimità Presidente del Comitato dei Sindaci afferenti all’Area Nord dell’ASL di Novara il Sindaco di Arona

Federico Monti.

Le parole di Monti

A latere dell’elezione, il Sindaco di Arona ritiene di ringraziare tutti i presenti. “Si tratta di un grande attestato di stima nei miei confronti da parte di tutti i Sindaci dei Comuni afferenti al Distretto (che ricomprende Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Borgo Ticino, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Momo, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna e Varallo Pombia).

Questa nomina mi rende particolarmente orgoglioso: si tratta della sanità pubblica del territorio, un incarico di enorme responsabilità, di cui tutti noi Sindaci siamo assolutamente responsabili verso i nostri cittadini.

In questo nuovo incarico mi impegnerò a rappresentare tutti al meglio delle mie possibilità e a portare le istanze dei nostri territori alle Assemblee nelle quali verranno discusse le problematiche in materia di sanità, esponendo le criticità che già ora stiamo affrontando.

Con me, a mantenere i rapporti con l’ASL - e in particolare con il Direttore Generale dell’ASL NO Dott. Angelo Penna - ci saranno Sabrina Faccio, Sindaco di Momo e Alessandro Marchese, Sindaco di Borgo Ticino, che ringrazio sin d’ora per avere dato la loro disponibilità a rivestire il ruolo di Vice Presidenti, nel lavoro che ci attende nell’ambito del Distretto dell’Area Nord dell’ASL NO.”