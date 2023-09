Pd: “Il sindaco Monti è stato licenziato dalla sua maggioranza”

Il pd di Arona commenta l’annuncio della ricandidatura di Alberto Gusmeroli parlando di un “licenziamento con preavviso” dell’attuale sindaco Federico Monti.

Il commento del Pd

“Come ampiamente previsto il vicesindaco Gusmeroli, passati i due anni e mezzo di stop forzato, manda a Monti, tramite le sue fedeli sostenitrici, il licenziamento con preavviso. I tempi però li deciderà lui, come al solito.

Per fortuna che la richiesta di consiglio straordinario era un "boomerang" e un "suicidio politico”: è un fatto, invece, che dopo solo due giorni è la stessa Grassani ad uscire, a nome del gruppo Noi per Arona (?) con l’inaspettato endorsement, con buona pace del Sindaco Monti, obbligato fino a poco prima a difenderne l’operato.

I conflitti a livello apicale, noti ai ben informati, e sopiti fino al consiglio comunale per l’esigenza di difendere l’assessore, esplodono dunque all’esterno con grande anticipo sulla naturale scadenza del mandato.

Ora vedremo la decisione di Monti: ma vi è da chiedersi come potrà il Sindaco restare al suo posto, sapendo di aver perso la fiducia del suo vice e degli assessori, che non si sono fatti scrupoli a fargli mancare il loro appoggio comunicandogli con grande anticipo che la sua avventura si sarebbe fermata al primo giro”.