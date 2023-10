Monti "Ho fatto il passaggio di consegne con il Commissario: inopportuni ruoli a Gusmeroli"

Il primo incontro tra Federico Monti e il commissario Alfonso Terribile è avvenuto martedì 17 ottobre e un nuovo incontro avverrà oggi. Questo, dopo le polemiche, per quello che Alberto Gusmeroli aveva definito un "passaggio di consegne" avvenuto la scorsa settimana tra lui e il commissario.

Il report dell'incontro di Monti

"Si è trattato dell’effettivo passaggio di consegne, annunciato nei giorni scorsi, nel corso dell’incontro abbiamo trattato diversi temi.

Da Sindaco uscente ho fatto al Commissario la cronistoria di quello che è stato il mio operato politico negli ultimi anni , che ha lanciato la città a livelli di sviluppo importanti su più fronti.

Abbiamo parlato dell’imminente appuntamento con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale, concordando sul fatto che in quella occasione dovrà essere la Proloco a gestire la manifestazione, ritenendo inopportuno un ruolo diretto mio o dell’ex vicesindaco.

Sul tema delle associazioni, ho sottolineato l’importante ruolo che queste ricoprono per tutta Arona nell’ambito di una concezione della società ispirata al principio di sussidiarietà.

Abbiamo convenuto sulla necessità di mantenere gli attuali livelli di finanziamento da parte del Commissario nei confronti dei sodalizi cittadini in modo da non creare discontinuità nel loro operato".

Gli eventi a favore della stagione turistica

"Ho chiesto al Commissario di analizzare bene che cosa fosse sostenibile per la Città , come abbiamo sempre fatto negli anni, dando vita ad una cabina di regia che raccoglieva tutte le proposte e le idee per gli eventi da calendarizzare e che coordinava nelle migliori modalità l’organizzazione generale.

Quest’anno il ruolo di coordinatore spetterà necessariamente ed esclusivamente al Commissario, che deciderà insieme alla Proloco e sulla base delle proposte delle altre associazioni, se e come organizzare lo spettacolo pirotecnico e altre manifestazioni come l’Arona Music Festival , che rappresenta ormai una costante delle nostre estati.

Allo stesso modo sarà il Commissario a valutare se le condizioni dell’ordine pubblico, e il momento storico che stiamo vivendo, consentiranno di organizzare ad Arona eventi di quella portata.

Altri temi trattati: ho chiesto al Commissario rassicurazioni sulla continuità di progetti essenziali come il cantiere della pista ciclabile, i marciapiedi di via V.Veneto fino a via Monte Zeda, la passeggiata a sbalzo sul lago verso Meina , il Museo D’Arte Moderna , il parcheggio di via Partigiani , che prevede di realizzare nell’area dell’ex discarica un parcheggio di 100 stalli per auto e area camper .

Ho chiesto garanzie anche per il parcheggio di via Soardi a Dagnente , 50 posti auto, e i sottoservizi della via in convenzione con Acque Novara Vco.

Stesse garanzie per la riperimetrazione di terreni in prossimità della caserma dei vigili del fuoco, per l’ampliamento dello stabile e la sistemazione del castello per le esercitazioni dei Pompieri .

Ho chiesto che prosegua l’intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca sulla statale del Sempione, e la messa in opera delle paratie anti frane , utilizzando il contributo regionale di 200.000 euro .

Ho illustrato al commissario la situazione dell’ex Cit Bar, per la cui area la gestione associata ha dovuto riformulare una manifestazione di interesse per poi rimettere a gara il progetto di ristrutturazione del sito.

Chiunque si aggiudicherà la gara dovrà garantire gli standard decisi dal primo progetto approvato dalla soprintendenza , oppure proporre condizioni migliorative.

È stato un incontro molto proficuo nella consapevolezza, che sarà il Commissario in piena autonomia a decidere quali siano le priorità da mettere in campo, in ogni caso avrà sempre la mia totale disponibilità in caso di necessità".