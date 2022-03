Murale sul tema dell'amicizia con Refreshink e i ragazzi di Agbd

Iniziativa

Murale originale sul tema dell'amicizia realizzato da Refreshink insieme ai ragazzi dell'Agbd di Arona.

Un progetto originale

L’urban artist Refreshink, al secolo Giovanni Magnoli, ha collaborato con Agbd e ha condotto una serie di incontri che si sono conclusi venerdì 25 febbraio. L’artista ha accompagnato i ragazzi dell’associazione in una visita dei murales da lui realizzati in città, come quello che appare sul ponte della ferrovia. Dalla teoria si è poi passati alla pratica: Magnoli ha realizzato un murale con i ragazzi partendo dalla traccia iniziale e insegnando loro l'uso del colore.

Il tema era quello dell'amicizia

"Bisognava inventare una parola e l'hanno trovata loro: amicizia - dice l'artista - ma la scritta è particolare, perché la Z e la I finali si leggono come 21, il che fa riferimento alla trisomia della sindrome di Down. La presidente di Agbd Tineke Everaarts e gli educatori hanno aiutato i ragazzi in quest'attività. All'Agbd mi hanno accolto davvero bene, facendomi sentire a mio agio e seguendo i passi del mio lavoro. Ciascuno dei ragazzi aveva qualcosa da dare e per me il tuffo nel loro mondo ha rappresentato una luminosa fonte di arricchimento».

I lavori per Magnoli non si fermano qui: grazie a un progetto con E-distribuzione darà un nuovo aspetto alle torrette Enel sui Navigli di Milano. «Ho esaltato il mondo della natura riprendendo le specie animali del luogo, una delle torrette è finita su Sky arte con il progetto "Cabina street". Dopo la recente mostra collettiva a Parigi di soli artisti italiani con "Notoriousbrand", sto lavorando a una nuova iniziativa per una mostra personale che si terrà nel 2023. Sto per iniziare una collaborazione con "La cattedrale", uno spazio culturale di Somma Lombardo che propone eventi e mostre con particolare attenzione alla street art. Sarà una residenza per artisti con lo scopo di divulgare l'arte attraverso progetti di riqualificazione del territorio".

I progetti di Agbd

E la passione di Agbd per l’arte non si ferma certo qui. "Il progetto di Fresh - dice la presidente Everaarts - è durato un mese e fa parte di un progetto più ampio che dura tutto l’anno che si chiama “Con occhi nuovi” al quale partecipano ragazzi di età tra i 18 e i 45 anni. Ogni mese viene proposto un artista nuovo e in base alla sua materia si lavora e si esplora. Dopo i quadri di Rothko realizzati con la musica, i mosaici e la scultura di terracotta, è toccato a Giovanni Magnoli che ha spiegato il perché dello street art e insieme ha realizzato un murale, poi toccherà a Roberto Crivellaro che stamperà delle opere in sintonia con Warhol e il mese successivo si andrà sul Sesia con Tino Bettini e il Land Art. Alla fine di tutto il ciclo ci saranno delle mostre, speriamo anche ad Arona".