Natura in festa a Oleggio Castello annullata per maltempo

La manifestazione "Natura in festa" prevista per domani, domenica 28 aprile a Oleggio Castello è stata annullata per maltempo.

La manifestazione prevista per domani, domenica 28 aprile al Castello dal Pozzo di Oleggio Castello, è stata annullata per maltempo. A comunicarlo gli organi del comune: