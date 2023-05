Nuova pista di pump truck a Borgo Ticino

Folto pubblico, nella mattinata dello scorso 14 maggio, in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova pista di pump truck realizzata dal Comune di Borgo Ticino.

Presente anche la Provincia

Una realtà - commenta il consigliere delegato al Turismo e Marketing territoriale della Provincia di Novara Luigi Laterza, che per l'occasione ha rappresentato l'Ente - che avrà sicuramente positive ricadute per l'intero territorio sia dal punto di vista sportivo, sia anche per quanto riguarda la disponibilità di un luogo di socialità e crescita per i giovani, offrendo loro un luogo attrezzato nel quale coltivare passioni e divertimento in sicurezza".