"La gioia del cantare": alla Rsa di Borgo Ticino la musica è protagonista

Il coro locale “Tre ponti” di Arona ha allietato con musica gospel, leggera e canti popolari gli ospiti della RSA 3AMILANO di Borgo Ticino che, assieme ai parenti, ha trascorso un pomeriggio diverso in occasione della “Festa d’estate” per salutare l’arrivo della bella stagione. Il loro obiettivo? Regalare loro un momento di allegria. Successivamente è stata preparata una merenda in compagnia con del goloso gelato.

Le parole del direttore

«Tutti gli ospiti hanno ascoltato entusiasti il concerto. È importante rendere la quotidianità ricca di momenti in cui gli anziani possano divertirsi e sentirsi circondati da un’atmosfera serena e giocosa, soprattutto se l’iniziativa è riuscita grazie alla partecipazione di artisti locali. Ringrazio per questo i coristi che tramite il volontariato ci regalano bei momenti di condivisione» – ha dichiarato il direttore della struttura Sergio Praderio.

La Residenza per anziani “Dott. Mario Celesia” di Borgo Ticino è gestita da 3AMilano e può accogliere fino a 80 ospiti con diversi gradi di autosufficienza.