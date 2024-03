Nuova proposta di Gusmeroli: il "Ponte del Sapere" in via Torino

La scala comunemente chiamata la “passerella”, che unisce una parte di città all’altra fra via Roma e via Torino, non è mai stata abbellita, illuminata e valorizzata. Ecco la proposta del candidato sindaco Alberto Gusmeroli.

Il "Ponte del sapere"

"Un primo intervento lo abbiamo fatto collocando le “alzate del sapere”, ma ci siamo fermati di fronte al fatto che, essendo di proprietà delle ferrovie, per il Comune eventuali interventi erano a carico delle medesime, mentre secondo le ferrovie erano a carico del Comune.

Ora, su mia richiesta, a Roma le ferrovie hanno trovato l’atto del 21 novembre 1904, redatto tra il Comune e la “SOCIETÀ PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO ”, così si chiamava, in cui si dava la “passerella” in comodato d’uso gratuito al Comune con spese a suo carico.

Nel programma elettorale, tra i tanti interventi in tutta la città, abbiamo pertanto inserito la valorizzazione della PASSERELLA e vogliamo farla diventare bellissima, una piccola attrazione turistica, ristrutturandola integralmente, con verniciatura, nuova pavimentazione e rinnovo delle alzate, ormai degradate, ma sempre con titoli di alcuni tra i libri più importanti che hanno segnato la storia della letteratura.

Ora è così possibile realizzare il “Ponte del sapere” con illuminazione e telecamere".