Ritornano "Storie piccine!" alla biblioteca di Arona

Ritornano gli appuntamenti per la settimana di Storie piccine, proposta da Nati per Leggere Piemonte fino a sabato 23 marzo, dedicata alle letture per bambini e bambine fino a 6 anni.

Le iniziative

Dal 2008 le biblioteche del coordinamento Ovest Ticino aderiscono all’iniziativa “Storie Piccine”, promossa dal Centro di Cultura per l’infanzia di ITER in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi. Dal 2006 questo appuntamento si svolge contemporaneamente a Torino e a Roma, città partner del Progetto “Torino capitale mondiale del libro con Roma”.

L’iniziativa, allargata a tutte le altre realtà locali che partecipano all’iniziativa Nati per Leggere, prevede una settimana dedicata a Storie piccine, indicativamente nella seconda settimana di marzo.

La biblioteca civica di Arona propone due incontri, il primo, giovedì 21 marzo alle ore 16.45, presso la Biblioteca civica "sen.avv.Carlo Torelli", con la lettura di filastrocche e poesie per i più piccoli (3-6 anni), in occasione della Giornata mondiale della poesia e il secondo incontro, sabato 23 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.30 con la distribuzione del libro dono a tutti i bambini nati nel 2022 e 2023 ad Arona.

"In questo ultimo caso le famiglie sono invitate a prestarsi nel cortile della biblioteca (o in biblioteca in caso di pioggia) per il ritiro del dono, perciò se il tuo bambino è nato in uno di questi due anni ti aspettiamo!"

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Centro famiglie del Comune di Arona, il nido comunale "Le fiabe di Paola" e il consultorio ASL-No di Arona.