Open Day "supplementari" nelle scuole aronesi: c'è ancora tempo per una visita nei plessi

Open day suppletivi per le scuole aronesi. Anche grazie alle tante richieste dei genitori, maestre e professori si rendono disponibili per nuovi incontri nei vari plessi in vista del prossimo anno scolastico.

Le modalità

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia si può contattare direttamente la Cesare Battisti al numero 0322-45734, la scuola materna di Via Piave allo 0322-48250 e il nido comunale Giardino dei Colori al numero 0322-53569.

Per le scuole primarie: Anna Frank 0322-242473, Dante Alighieri 0322-248054, Nicotera 0322-231244, Usellini 0322-47850 e Pertini di Oleggio Castello 0322-53651.

Per la Giovanni XXIII si può contattare il numero 0322-242319. E' sufficiente dunque contattare il plesso che si vuole visitare e fissare un appuntamento.