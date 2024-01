In pensione la pediatra di Arona Elena Polisseni: non verrà sostituita

Pensionamento illustre tra i pediatri di Arona. La dottoressa Elena Polisseni, storica pediatra con studio a Castelletto, approdata nel gennaio 2020 ad Arona (che aveva preso il posto di Filippo Chiabrera, che a sua volta aveva sostituito Laura Strigini in un giro vorticoso di medici) ha salutato i suoi piccoli pazienti con la fine del 2023.

Chi al suo posto?

I genitori, pronti ai nastri di partenza per procedere alla scelta del nuovo pediatra subentrante ad Arona, sono rimasti però con l'amaro in bocca. Nessuna sostituzione all'orizzonte, come confermato anche dall'Asl: ad Arona resta una sola pediatra, la dottoressa Angela Maria Aghemio che ha lo studio in via Mottarone ad Arona o via Manzoni a Oleggio Castello.

Ma possibile che un comune come Arona possa restare con una sola pediatra?

"Confermo che la dott.ssa Elena Polisseni con la fine del 2023 è in quiescenza - spiega il Direttore f.f. del Distretto di Arona dott.ssa Maria Luisa Demarchi - e non occorrerà sostituirla in quanto i pediatri di Libera Scelta che operano nell'ambito territoriale del Distretto Area Nord possono ricevere le scelte degli assistiti che, al momento, sono in carico alla dott.ssa Polisseni (al 18/12 tra 0 e 6 anni sono 374, di cui 177 residenti ad Arona). Si precisa, inoltre, che la dott.ssa Polisseni aveva in carico piccoli pazienti non solo della città di Arona ma anche di altri comuni limitrofi ed è comunque previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale dei Pediatri di Libera Scelta che il genitore possa scegliere il Medico di Medicina Generale a partire dai 6 anni compiuti".

Come scegliere il nuovo pediatra

Infatti, recandosi allo sportello Asl di Arona, per i bimbi dai 6 anni in sù viene consigliata la scelta del medico di base, tra le perplessità dei genitori considerata la frequenza con cui, in quelle età, i bambini sono ancora soggetti alle tipiche malattie "dei piccoli".

Invece, attraverso il portale Tu Salute Piemonte, a cui si accede muniti di Spid, è ancora possibile anche per i più grandicelli affidarsi ai pediatri.

Entrando nel portale, per un residente di Arona, come detto, compare solo la dottoressa Aghemio. Ma filtrando la ricerca ed estendendo il campo di 20 km, ecco comparire un elenco di pediatri.

Ma quali sono quelli che hanno posti liberi per ospitare, ad esempio, i 374 e più "orfani" della dottoressa Polisseni? Ebbene troviamo la dottoressa Nicoletta Tafelspalto di Gozzano, Michela Cerutti di Borgomanero, Daniela Vesco di Borgomanero, Laura Strigini di Borgomanero, Maria Teresa Godi con studio a Orta e San Maurizio D'Opaglio, Monica Gaggero di Grignasco e altri pediatri che hanno studi a Verbania o Oleggio che da Arona non sono propriamente dietro l'angolo.

I più "vicini", ovvero la dottoressa Ornella Bussi di Castelletto e il dottor Corrado Rizzi di Borgo Ticino non hanno posti disponibili.