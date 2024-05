“Una giornata nella (Prei)storia!”: domenica 12 ai Lagoni e all'Archeomuseo

Un tour archeologico gratuito tra il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago e l’Archeomuseo “Khaled al-Asaad” di Arona (NO) per scoprire le origini più antiche del territorio.

L'evento

Il Comune di Arona (NO) e il suo Archeomuseo “Khaled al-Asaad”, propongono per domenica 12 maggio 2024 una vera e propria immersione nel passato con “Una giornata nella (Prei)storia!”, un itinerario archeologico gratuito alla scoperta delle origini più antiche del territorio.

L’attività prevede un tour che da Arona condurrà, con trasporto tramite bus turistico, al Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, un vero e proprio scrigno di natura e cultura. Una guida turistica ed escursionistica abilitata condurrà i partecipanti alla scoperta dei siti archeologici del Parco, con particolare attenzione all’area del Lagone di Mercurago, dove è stato identificato un sito palafitticolo risalente all’Età del Bronzo e riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Percorrendo a piedi i suggestivi sentieri del Parco, immergendosi nella bellezza di boschi, radure e aree umide, sarà possibile “attraversare la storia” dialogando sul tema dell’evoluzione del rapporto tra uomo e natura nei millenni. Il bus riaccompagnerà poi i partecipanti ad Arona, dove, dopo un momento libero per il pranzo, sarà possibile visitare il civico museo archeologico “Khaled al-Asaad” accompagnati dalla Conservatrice, per osservare dal vivo i reperti di varie epoche

rinvenuti nell’area dei Lagoni.

"Una Giornata nella (Prei)storia!" è l’occasione perfetta per le famiglie di trascorrere una giornata all'aria aperta immersi nella natura e nella cultura nel giorno della Festa della Mamma.

L’evento si inserisce nel progetto “Le palafitte UNESCO. Sviluppo di progetti comuni per la promozione e valorizzazione dei siti italiani”, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo, che vede Arona inserita in un’importante rete di collaborazione con i comuni di Desenzano del Garda (BS), Polcenigo (PN), Fiavè (TN), Arquà Petrarca (PD), Monzambano (MN), Ledro (TN) e Lonato del Garda (BS). Il progetto si aggiunge alle iniziative del Museo come “In festa con gli antichi” che stanno già ottenendo riscontro positivo da parte del pubblico e si svilupperà nel corso del 2024 e 2025 proponendo numerose attività e implementazioni multimediali, anche di realtà virtuale, all’esposizione museale.

Il ritrovo è di fronte alla Stazione Ferroviaria FS di Arona alle ore 9.00. Dettagli in locandina.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati! Prenotazione obbligatoria entro il 10/05/2024: archeomuseo@comune.arona.no.it