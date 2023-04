Partono, finalmente, i lavori per lo Skatepark ad Arona

"Sarà una piccola meraviglia per i giovani ma anche per tanti adulti" ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli.

Lo Skatepark

L'opera è stata così lungamente attesa a causa della necessaria bonifica del terreno inquinato su cui sorgerà, l'ex distributore di benzina all'ingresso della città. Dopodiché è stato acquisiti il terreno da Eni, realizzata la rotonda e l'imbocco della pista ciclabile che si congiungerà con quella in arrivo da Dormelletto in più è stato cambiato il progetto per ridurre l'impatto acustico.

Infine si è atteso il via libera della Sovrintendenza e della paesaggistica.