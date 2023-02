Paruzzaro addio a Giampiero Migliorini

Se ne va uno dei fabbri più conosciuti della zona. Giampiero Migliorini è mancato lunedì 13 febbraio lasciando la moglie Ada, i figli Marco e Roberto con le mogli Deborah e Chiara e il nipote Alessandro.

Giampiero Migliorini

Era nato il 9 gennaio 1951 e ha gestito per molti anni la ditta individuale facendosi conoscere per un carattere empatico. "Gli piaceva stare insieme alle gente - commenta Marco - ha fatto quel lavoro dal 1970 anche se negli ultimi anni aveva lasciato la ditta a me e mio fratello. Per 50 anni ha amato la sua professione che, al di là dell'aspetto tecnico, valorizzava una delle sue caratteristiche principali, ovvero il rapporto umano. Molti lo apprezzavano per la simpatia con cui si poneva e il funerale lo ha testimoniato con l'arrivo di parecchie persone a compiangerlo con noi famigliari.

Mercoledì 15 febbraio abbiamo salutato per l'ultima volta papà insieme al parroco in una chiesa piena in ogni ordine e posto. Aveva la passione per la caccia alle lepri con i cani segugio e giocava a carte al bar del laghetto San Carlo ma anche nei bar di Paruzzaro. Chi ha condiviso con lui questi momenti non può dimenticare il suo atteggiamento sempre positivo che sapeva mettere a proprio agio chiunque si mettesse al tavolo.

La nostra famiglia abitava a Campagna di Arona, ma nel 2000 comprammo una cascina da ristrutturare a Paruzzaro e papà si è impegnato in un lavoro importante e faticoso per avviare alla vita tutti noi. Ci ha insegnato la serietà e la responsabilità sul lavoro, la sua è una generazione che ha gettato le basi per il nostro presente e futuro. In particolare ci ha trasmesso il senso della famiglia come centro e base della vita e i valori connessi. Papà ci diceva che saper fare subito amicizia è utile per andare avanti nel rispetto degli altri e che oltre tutto è anche piacevole e porta a una comunità locale migliore. Adesso porteremo avanti la ditta nel rispetto del ricordo che abbiamo per lui".