Ponte della ferrovia ammalorato: traffico a senso alternato a Comignago

La spalla del Ponte di proprietà delle Ferrovie sulla sp 30 necessita di un intervento.

I lavori

A seguito della segnalazione di un ammaloramento di una spalla del ponte, in via precauzionale e in attesa che vengano eseguiti i lavori necessari da parte di F.S., nel tratto interessato si rende necessario un restringimento di carreggiata con la regolazione del transito veicolare con posa di segnaletica di cantiere con istituzione di senso unico alternato mediante impianto semaforico/movieri.

Il manufatto oggetto dei lavori di cui sopra è il ponte di proprietà di F.S. sito in Via Principale che si trova lungo la strada che dal Municipio prosegue in direzione dell'Officina Meccanica Piscetta Srl.