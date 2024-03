Popolazione Arona: in dieci anni persi circa 500 residenti

Prosegue il lento calo della popolazione aronese residente in città. Al 31 dicembre del 2023 Arona ha fatto registrare 13.853 residenti (di cui 6438 maschi e 7415 femmine) con 1560 cittadini stranieri (di cui 638 maschi e 922 femmine); 6983 è il numero complessivo delle famiglie aronesi.

La popolazione residente a inizio 2023 era di 13.861 con un saldo in negativo di -8. Arona ha visto 72 nascite con una netta prevalenza femminile (28 maschi e 44 femmine) e 195 deceduti (67 maschi e 56 femmine).

Nel corso del 2023, infine, sono stati celebrati 37 matrimoni civili e 14 religiosi, nonché 2 unioni civili.

Dando uno sguardo all'andamento demografico degli ultimi 10 anni ad Arona si parte quindi ad analizzare il 2013 quando la popolazione residente al 1 gennaio era di 14.412, scesa poi a 14.268 nell'anno successivo e a 14.161 nel 2015. La lenta discesa è proseguita nel 2016 con 14.152 residenti e nel 2017 con 14.114. L'anno che ha visto la popolazione aronese scendere sotto la soglia dei 14mila è stato il 2018 con 13.966 residenti. E ancora 13.952 nel 2019, 13.894 nel 2020, piccola risalita nel 2021 con 13.944 e ancora discesa nel 2022 con 13.818 fino ad arrivare ai già citati 13.861 del 1 gennaio 2023 diventati poi 13.853 a fine anno. In sintesi Arona, negli ultimi 10 anni, ha perso 551 residenti.

Come curiosità: l'anno che ha visto un boom di nascite analizzando gli ultimi 10 è stato il 2015 con 114 nati (la "tripla cifra" non si è più registrata). L'anno invece con più deceduti è stato il 2021 con 244 morti.

Per quanto riguarda la popolazione straniera nel 2023, come detto, si parla di 1560 residenti di cui 289 comunitari e 1271 extracomunitari: in ottale l'11,26% dei residenti in città. Le nazionalità più presenti sono quella Ucraina con 306 residenti (78 maschi e 228 femmine), albanese con 248 residenti (127 maschi e 121 femmine), rumena con 144 residenti (57 maschi e 87 femmine), marocchina con 107 residenti (41 maschi e 66 femmine) e cinese con 104 residenti (48 maschi e 56 femmine). In città abbiamo poi un residente della Tanzania, uno svedese, una venezuelana, una siriana, una paraguayana, una sanmarinese, una kirghiza, un kenyota, una kazaka, una bolivia e un'australiana.

Dando un'occhiata invece alle principali fasce di età in cui è divisa la popolazione aronese: dai 0 ai 18 anni c'è il 13,69% dei residenti ovvero 1.897, dai 19 ai 64 anni il 55,40% ovvero 7.674 residenti, dai 65 ai 99 anni il 30,84% ovvero 4.272 residenti e gli ultracentenari residenti in città sono ben 10 con lo 0,07% (2 maschi e 8 femmine).

Dal comune precisano che i dati del 2023 sono ufficiosi in quanto rappresentano il risultato matematico dei movimenti di cancellazione ed iscrizione nell’anagrafe del comune.

Il dato ufficiale verrà comunicato durante l’anno dall’Istat che determinerà la popolazione legale per il comune di Arona.