Progetto "Sensibilizzazione Adozione Cani" al Canile Sanitario di Borgo Ticino

Finalmente online il progetto per l'adozione dei cani del Canile Sanitario di Borgo Ticino: 15 Comuni insieme per dare una nuova vita a tanti amici a quattro zampe.

Il Progetto

"È con grande entusiasmo che annunciamo il lancio di un nuovo progetto dedicato all'adozione e gestione degli amici a 4 zampe del Canile Sanitario di Borgo Ticino dedicato ai più piccoli, ma con un occhio di riguardo anche alle persone più grandi - fanno sapere dal canile - Questa iniziativa nasce dalla sinergia tra i comuni del Canile sanitario di Borgo Ticino, Dormelletto, Meina, Mezzomerico, Gargallo, Varallo Pombia, Oleggio Grande, Agrate Conturbia, Castelletto Sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Paruzzaro, Marano Ticino e Oleggio Castello.

Obiettivo del progetto è facilitare l'adozione e gestione dei cani in cerca di una famiglia, sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'adozione responsabile e promuovere il benessere animale.

Il progetto è stato prodotto e realizzato da Vibra, un'associazione specializzata nella creazione di Video a scopo turistico, commerciale e sociale, che vanta una comprovata esperienza nella realizzazione di campagne coinvolgenti e di impatto che sensibilizzano l'opinione pubblica su importanti.

10 video clip informativi e coinvolgenti – LO SAPEVI CHE...

Per raggiungere questo ambizioso traguardo, sono stati realizzati 10 video clip informativi e coinvolgenti che accompagneranno il pubblico alla scoperta del mondo dell'adozione e dei nostri amici a quattro zampe.

I video, disponibili sul sito web del Canile Sanitario di Borgo Ticino e sui canali social dei comuni, affrontano tematiche come:

• Introduzione all’adozione

• Le esigenze animali

• Responsabilità sull’adozione

• Il medico degli animali

• Visita al Canile Sanitario di Borgo Ticino

• Risorse utili per l'adozione

• Gentilezza e rispetto verso gli animali

• Adozione o acquisto

• Cambiare vita con l’adozione

• Conclusione e Riflessione

Ancora più dettagli:

• I 10 video clip informativi saranno pubblicati quotidianamente sulla pagina Facebook del Canile Sanitario di Borgo Ticino e contemporaneamente sui canali social di tutti i comuni coinvolti. Saranno inoltre disponibili sui social di Vibra TV.

Insieme possiamo fare la differenza per i cani in cerca di una famiglia".