Rubano rame alla stazione di Borgo Ticino: condannati

Tentato furto di rame: due condanne in abbreviato.

I fatti

Sono finiti a processo al tribunale di Novara un uomo e una donna, lui romeno sulla cinquantina, lei ucraina con vent’anni di meno, entrambi domiciliati a Borgomanero, che qualche settimana fa, verso le 3, erano stati sorpresi dai carabinieri del Radiomobile di Arona mentre stavano caricando rame (ma anche altri materiali ferrosi vendibili al mercato nero) sui loro furgoni, dove a quanto pare ci sarebbero stati anche dei complici.

Bottino: oltre 30 mila euro. Il fatto era avvenuto vicino alla stazione di Borgo Ticino, dove i militari erano giunti grazie alla segnalazione di un residente che si era insospettito per i movimenti anomali nel corso della notte. La coppia di ladri, dopo aver inutilmente cercato di fuggire alla vista dei carabinieri, era stata tratta in arresto e il giudice del tribunale di Novara, dopo la convalida, aveva disposto l’obbligo di firma in attesa del processo che è stato celebrato nei giorni scorsi con il rito abbreviato indicato dai legali difensori. Lui è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione e lei a 1 anno e 2 mesi. Il giudice ha anche revocato la condizionale al romeno per fatti precedenti.