Sabato si inaugura ad Arona “La Fabbrichetta del Mario Campagnoli”

Arriva agli ultimi ritocchi la ristrutturazione e riqualificazione de La Fabbrichetta del Mario Campagnoli.

Il progetto

Un progetto ambizioso per un grandissimo risultato: in poco più di un anno – i lavori sono iniziati a maggio 2022 – è riuscito a raccogliere circa un milione di Euro con contributi arrivati da tutta Italia grazie al sostegno di fondazioni, banche, imprese e privati cittadini.

Una grande fabbrica di 800 metri quadri è stata recuperata e trasformata in un bene per la comunità. Lo spazio è diviso in tre aree interconnesse tra loro che si occuperanno di inclusione lavorativa, avviamento al lavoro, aggregazione giovanile e cultura. Un luogo inutilizzato da tempo si trasforma e diventa così opportunità concreta e inclusiva in ambito formativo, lavorativo e aggregativo per giovani, persone fragili e persone con disabilità.

Dopo l’estate La Fabbrichetta apre ufficialmente ad Arona (via Mottarone, angolo via Vespucci), un bene collettivo che vuole diventare punto di riferimento e di coesione sociale per tutto il territorio del lago Maggiore, tra le province di Novara e Verbania. Una grande inaugurazione in tre tappe: la prima, sabato 23 settembre, dentro alla Fabbrichetta, la seconda, sabato 30 settembre, in piazza San Graziano, ad Arona, per condividere e continuare a festeggiare insieme. Nel mezzo, da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, la Open-Week de La Fabbrichetta pensata per tutte le persone e le realtà del territorio interessate che potranno accedere alla struttura, vedere gli spazi e le prime attività. In contemporanea, i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi si metteranno in gioco per progettare e immaginare l’utilizzo degli ambienti a loro disposizione. Gli incontri di sabato 23 e 30 settembre sono aperti a tutti e saranno occasione di confronto e dialogo, con la presenza di importanti personalità del mondo del sociale e delle pari opportunità.

La Fabbrichetta è un progetto della Cooperativa Sociale “Il Ponte” di Invorio insieme ad Associazione Amici del Fermi, Paolo Astori S.p.A., Amici di Paolino, Città di Arona. È possibile continuare a donare sul conto Intesa Sanpaolo della Cooperativa “Il Ponte”: iban IT45H0306909606100000018950, causale “Contributo per progetto La Fabbrichetta”.

La Fabbrichetta del Mario Campagnoli fa parte della rete FARE (Formazione, Appartenenza, Responsabilità, Esperienza) fareinclusione.it – un insieme di associazioni ed enti che si occupano di inclusione sociale e uguale dignità per tutti nelle province di Novara, Verbania, Varese e Vercelli.