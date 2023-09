Elezioni Arona: il Pd candida Gianluca Ubertini

Dopo la candidatura di Alberto Gusmeroli e quella di Federico Monti, ecco che il Pd schiera l’avvocato Gianluca Ubertini per le amministrative (teoricamente) del 2025 ad Arona. L’annuncio, un po’ a sorpresa, precede il direttivo del partito aperto a tutti gli iscritti convocato per questa sera, mercoledì 20 alle 21 alla Casa del Popolo.

Il comunicato

“Accogliamo favorevolmente, e con senso di profonda gratitudine, la disponibilità espressa da Gianluca Ubertini a candidarsi alla carica di Sindaco di Arona.

Vogliamo, anzitutto, associarci all’auspicio espresso da Gianluca di costruire un’alleanza più larga e partecipata possibile, sia dai partiti di centrosinistra che dalle realtà civiche, formare un fronte compatto da contrapporre alla peggior destra di sempre è per noi di fondamentale importanza.

Gianluca Ubertini, stimato professionista, si è fatto apprezzare come amministratore nel suo ruolo di Vice Sindaco di Oleggio Castello, nonché come membro del Partito Democratico, svolgendo in maniera encomiabile il suo ruolo di Segretario del Circolo del Partito Democratico di Arona-Vergante.Queste sue qualità ci portano a ritenere Gianluca il candidato ideale, non solo per il Partito Democratico, ma anche per tutta la coalizione che desideriamo costruire” così la segreteria provinciale del Pd.