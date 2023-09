Nastri: “Nel 2025 Fratelli d’Italia sosterrà Monti, non Gusmeroli”

Ormai “è guerra”. Mancano (o teoricamente mancherebbero) ancora due anni e mezzo alle prossime elezioni amministrative aronesi e l’amministrazione attuale si spacca in due.

La conferenza stampa di Fratelli d’Italia

Chi si aspettava, dalla conferenza stampa di ieri sera del parlamentare di Fratelli d’Italia Gaetano Nastri, il passaggio ufficiale di Federico Monti dalla Lega al partito di Giorgia Meloni, è rimasto deluso.. ma qualche chicca è comunque uscita.

Le parole di Nastri

”Negli ultimi anni ha sempre vinto un partito più una lista civica ad Arona. Monti ha vinto nel 2020 con il 64.62% dei consensi: percentuale altissima se raffrontata con gli anni precedenti, più di Gusmeroli. Monti ha la fiducia di tutti gli aronesi perché se oggi Arona è così il merito è anche e soprattutto suo. Il consenso per lui si vede e merita la nostra fiducia e di tutti quelli che l’hanno appoggiato. Anticipare una scadenza così lontana rispetto all’oggi è molto prematuro. Questi anticipi si fanno solo se ci sono situazioni politiche particolari.

Diamo a Monti la possibilità di arrivare al termine del suo mandato. Noi nel 2025 senza se e senza ma, appoggeremo il sindaco Monti”.

Come ampiamente annunciato in settimana però, (LEGGI QUI) il candidato per la Lega alle prossime amministrative sarà Alberto Gusmeroli.

Quindi cosa accadrà da qui a.. brevissimo?

Gusmeroli “farà cadere” Monti e si andrà a elezioni anticipate?

Monti passerà a Fratelli d’Italia e avverrà uno scontro fratricida?

Gusmeroli e Monti faranno pace?

AMPIO SERVIZIO SUL GIORNALE DI ARONA IN EDICOLA!