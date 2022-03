Silvio Berlusconi a Lesa con la sua neo “sposa”

Villa Campari

La coppia si sta concedendo qualche ora di relax.

Silvio Berlusconi è sbarcato oggi, domenica 27 marzo 2022, a Lesa in compagnia di Marta Fascina come testimoniato dalla foto di Lesa Web Radio.

Silvio Berlusconi a Lesa

Una sorta di “luna di miele” dopo il recente “matrimonio simbolico” che si è tenuto il 19 marzo in Brianza. Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono arrivati oggi a Villa Campari, a Lesa. Del resto l’imponente dimora che si affaccia direttamente sulle acque del lago Maggiore è da sempre uno dei luoghi preferiti del cavaliere dove privacy e quiete regnano sovrano. Forse proprio per questo, fra le tante location a disposizione, la coppia ha scelto Lesa per qualche giorno di relax.

Oltre al già citato “matrimonio” proprio Berlusconi nelle ultime ore è tornato alla ribalta delle cronache rosa. «Marta Fascina potrebbe essere incinta e quindi Silvio Berlusconi di nuovo papà, a 86 anni». Per il Cavaliere, sarebbe la sesta volta. Una «bomba» rilanciata da Il Messaggero e Libero.

Fino ad ora nessuna conferma e nessuna smentita ufficiale.