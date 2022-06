L'affluenza definitiva alle urne novaresi per le elezioni amministrative

Oggi, domenica 12 giugno, sono 5 i Comuni in provincia di Novara che sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco nel turno elettorale.

Biandrate, Borgomanero, Casalvolone, Cavaglio d'Agogna e Divignano: sono questi i 5 Comuni nella Provincia di Novara che oggi, domenica 12 giugno, sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco che li guiderà per i prossimi 5 anni. A Borgomanero, il Comune più grande di quelli al voto, l'unico con una popolazione superiore ai 15mila abitanti e quindi l'unico, in caso di non raggiungimento dei voti necessari per chiudere la partita al primo turno, tornerà alle urne il 26 giugno per il turno di ballottaggio, vede sfidarsi tre candidati: Sergio Bossi, Roberto Faggiano e Nicoletta Bellone. A Biandrate, Cavaglio d'Agogna e Casalvolone si presenta un'unica lista: quella di Luciano Pigat per Biandrate, a Casavolone Ezio Piantanida e a Cavaglio d'Agogna Enrica Tacca. Per loro l'obiettivo da raggiungere per evitare il commissariamento del Comune è il 40 per cento degli elettori. A Divignano invece la sfida è tra Gianluca Bacchetta e Luciano Carlana.

Lo scrutinio delle elezioni amministrative inizierà domani, lunedì 13 giugno, alle 14.

Affluenze alla chiusura dei seggi, la rilevazione finale alle 23

I seggi sono chiusi da pochi minuti, mentre e dal ministero dell'Interno ecco i dati delle affluenze delle elezioni amministrative nei 5 Comuni del Novarese. La precedenza dello spoglio dei voti è per il referendum sulla giustizia, che è iniziato subito.

A Biandrate ha votato il 40.71% (alle precedenti elezioni la rilevazione è stata del 63.02%)

A Borgomanero ha votato il 52.08% (alle precedenti elezioni la rilevazione è stata del 57.80%)

A Casalvolone ha votato il 52.10% (alle precedenti elezioni la rilevazione è stata del 70.28%)

A Cavaglio d'Agogna ha votato il 54.45% (alle precedenti elezioni la rilevazione è stata del 55.29%)

A Divignano alle 19 ha votato il 59.09% (alle precedenti elezioni la rilevazione è stata del 65.23%)

Le affluenze ai seggi delle 19

A Biandrate alle 19 ha votato il 34.40% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 19 si attestava al 46.76%)

A Borgomanero alle 19 ha votato il 36.33% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 19 si attestava al 40.20%)

A Casalvolone alle 19 ha votato il 40.57% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 19 si attestava al 56.32%)

A Cavaglio d'Agogna alle 19 ha votato il 40.41% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 19 si attestava al 39.92%)

A Divignano alle 19 ha votato il 45.45% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 19 si attestava al 51.81%)

Le affluenze ai seggi delle 12

Nel Comune di Biandrate alle 12 di domenica 12 giugno su un totale di 872 elettori ha votato il 15.94 % (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 12 si attestava al 24.87%)

Nel Comune di Borgomanero alle 12 di domenica 12 giugno su un totale di 17.854 elettori ha votato il 14.15% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 12 si attestava al 17.07%)

Nel Comune di Casalvolone alle 12 di domenica 12 giugno su un totale di 668 elettori ha votato il 20.96% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 12 si attestava al 30.16%)

Nel Comune di Cavaglio d'Agogna alle 12 di domenica 12 giugno su un totale di 933 elettori ha votato il 15.76% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 12 si attestava al 17.17%)

Nel Comune di Divignano alle 12 di domenica 12 giugno su un totale di 1.188 elettori ha votato il 21.80% (alle precedenti elezioni la rilevazione delle 12 si attestava al 23.92%)

