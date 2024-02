Sospensione forzata dei lavoratori della Navigazione Lago Maggiore: l'intervento del sindacato

Comunicato Stampa - Fit Cisl: Navigazione Lago Maggiore – si risolve la questione delle ferie forzate, ma si apre la questione sulle corrette relazioni industriali.

Il comunicato

"Nell'incontro del 9 febbraio, la FIT CISL ha agito con determinazione contro la prevista imposizione della Direzione di mettere in “ferie forzate” i dipendenti a causa della chiusura del cantiere di Arona, evitando così un ingiusto abuso nei confronti dei lavoratori. L'intervento del sindacato ha protetto i diritti e l'occupazione dei lavoratori in un momento critico, trovando un accordo accettabile tra le parti che prevede, in via eccezionale, “permessi retribuiti” per i dipendenti che non ricorreranno all’utilizzo delle proprie ferie durante il periodo di chiusura del cantiere.

Nonostante questo importante risultato, si segnala che, in questa circostanza, è venuto meno il clima di fiducia e collaborazione finora costruito con l'azienda. Quest'ultima ha proceduto ad invitare o comunque ad accettare al tavolo il rappresentante territoriale di una sigla sindacale (presenza non prevista nella convocazione ufficiale) senza una preventiva comunicazione o consultazione delle altre rappresentanze sindacali. La Fit Cisl considera questo comportamento gravissimo ed inaccettabile, che mostra un orientamento preoccupante di questa Direzione, in quanto mina i principi fondamentali di dialogo e partecipazione, caratteristiche imprescindibili delle relazioni industriali e sindacali".

Per ulteriori informazioni - Email: fitcisldeilaghi@gmail.com