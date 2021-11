Sospensione traffico a Oleggio Castello lungo via Comignago: ecco quando non si potrà circolare

Il Comune di Oleggio Castello ha emesso un'ordinanza di sospensione traffico per consentire i lavori di taglio piante lungo la via che costeggia il parco dei Lagoni.

Per consentire il taglio delle piante lungo via Comignago, il Comune ha emesso un'ordinanza di sospensione totale del traffico lungo l'arteria che collega Oleggio Castello con Comignago costeggiando il parco dei Lagoni. L'ordinanza è valida per i giorni 20 e 27 novembre, nei quali saranno concentrate le operazioni di taglio delle piante. A dare notizia dell'ordinanza è la stessa amministrazione con una nota:

Per consentire al Comune di Oleggio Castello il taglio delle piante sulla via Comignago, la Provincia di Novara ha disposto la sospensione totale del traffico veicolare per i giorni 20.11 e 27.11.2021, come da allegata ordinanza. L'operazione, consentita grazie al lavoro straordinario della nostra Polizia Locale in collaborazione con l'Ente Parco dei Lagoni, concentrerà in questi giorni i necessari tagli delle piante prospicienti la pubblica via.