Successo per il "Carnevale di Parscè"

Bella festa del “Carnevale di Parscè’’, organizzata domenica 19 febbraio dalla parrocchia di Paruzzaro, con la collaborazione dei ragazzi dell’oratorio e delle “Ragazze del giovedì”.

L'evento

Numerose le famiglie e tante le mascherine colorate che, con il carro allegorico “Ghostbusters” allestito dal Rione Sant’Eufemia, hanno sfilato per le vie del paese partendo dalla piazza del Municipio fino all’oratorio parrocchiale.

Qui, in un clima di spensierata allegria, tanta musica, un susseguirsi di giochi per i più piccini e tanto divertimento per tutti, tra nuvole di coriandoli e stelle filanti multicolori.

Al termine è stata offerta una gustosa merenda da tutti apprezzata.

"Un vivo ringraziamento ai ragazzi e agli adulti che hanno dato una mano per la buona riuscita dell’evento, confermando la massima che recita: “Insieme si può”" fanno sapere gli organizzatori.