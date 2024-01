Terminati i nuovi bagni della stazione di Arona

Lavori conclusi e bagni finalmente riaperti: parliamo di quelli nel piazzale della stazione ferroviaria di Arona.

Arona - Rfi

Il deputato Alberto Gusmeroli, durante una diretta facebook, ha illustrato le ultime news ferroviarie che coinvolgono la città.

"Venerdì ho parlato con l’amministratore delegato di RFI (Rete ferroviaria Italiana) Dott. Strisciuglio per fare il punto su alcuni temi di Arona. I bagni in stazione sono terminati, sono state messe luci a led in via XIV aprile a cura delle Ferrovie. A breve avranno tutte le autorizzazioni per realizzare la rampa di accesso al loro terreno (ex deposito ferrovie) e sino alla realizzazione non passeranno più con i Bilici da via General chinotto, via due giugno e via XIV aprile.

In ultimo ieri mattina mi hanno garantito che sistemeranno la luce dell’orologio (richiesta di un cittadino Aronese). Su altri temi come le salite per diversamente abili e la Arona - Santhia avrò un incontro l’8 febbraio 2024 con i vertici delle Ferrovie a Roma".