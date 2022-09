Tra Castelletto e Sesto Calende continua il servizio barca gratuito

Continua il servizio barca gratuito tra i Comuni di Castelletto Ticino e Sesto Calende, per ovviare alla chiusura del ponte di ferro.

Servizio barca gratuito tra Castelletto Ticino e Sesto Calende per traversare il fiume

Per attraversare il fiume che separa il Piemonte dalla Lombardia, da quando è stato chiuso il ponte di ferro per lavori di manutenzione, è stato messo a punto un servizio di traversata via acqua su una barca dal Comune di Castelletto Ticino. Il servizio è attivo anche nel fine settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 (orari validi per sabato 3 e domenica 4 settembre).

Gli organizzatori del servizio comunicano anche che non è possibile portare a bordo dell'imbarcazione biciclette.