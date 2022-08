Stanotte chiude il ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto

E prevista per stanotte, allo scattare della mezzanotte, la chiusura del ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto. Le due sponde del Ticino resteranno separate per circa tre settimane.

Stanotte chiude il ponte di ferro

Alla fine il conto alla rovescia è terminato. Il ponte di ferro che unisce Castelletto e Sesto Calende chiuderà questa notte, con le prime ore del 29 agosto, per alcuni importanti lavori di manutenzione. Nei prossimi 22 giorni, fino al 19 settembre, è prevista la chiusura totale: sul ponte non sarà ammesso nemmeno il passaggio dei pedoni. Dopo di che, dal 20 settembre al 1° maggio 2023, per 8 mesi, il passaggio sul ponte sarà regolato da un traffico alternato dalle 21 alle 5.30 del mattino.

Il pedaggio autostradale sarà gratis

Dopo una lunga lotta a suon di lettere e incontri al vertice, i sindaci di Castelletto e Sesto Calende hanno ottenuto la gratuità del pedaggio autostradale tra i due paesi per le tre settimane in questione. In questo modo, pur non potendo percorrere il ponte di ferro in macchina, si potrà raggiungere la Lombardia via autostrada. "Abbiamo firmato una convenzione con Rfi, Autostrade e Anas - hanno detto i sindaci Stilo e Buzzi - nella quale si stabilisce per il periodo di quelle tre settimane di lavori intensivi la gratuità del pedaggio per chi entra in autostrada a Castelletto ed esce a Sesto, e viceversa". I primi cittadini hanno spiegato che attraverso un software Autostrade sarà in grado di rilevare il passaggio delle vetture tra i due caselli e, nel caso di un passaggio limitato alle due località sul Ticino, gli automobilisti saranno esentati dal pagamento del pedaggio. Questo sarà vero sia per chi entra con il Telepass, sia per chi presenta il biglietto cartaceo, ma le modalità di funzionamento del meccanismo saranno rese note a breve.

La barca e i collegamenti alternativi per la ferrovia

E se il sindaco castellettese Massimo Stilo ha rassicurato tutti promettendo che entrerà a breve in funzione il servizio di collegamento via barca tra Castelletto e Sesto Calende nelle ore più frequentate da lavoratori e studenti, nello specifico da lunedì a venerdì dalle 6 alle 8.30, dalle 12.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 20. Per quanto riguarda il sabato e la domenica invece, il servizio sarà effettuato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Sotto la parte carrabile del ponte di ferro infatti passa la ferrovia della linea Domodossola-Milano. "Per consentire gli interventi di prima fase per la manutenzione straordinaria alla travata metallica che sostiene la linea ferroviaria sulla linea Milano-Domodossola e la sede stradale - scrivono a riguardo da Rfi - la circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 29 agosto al 18 settembre fra le stazioni di Sesto Calende e Arona. Investimento economico circa 10 mln di euro, frutto di una convenzione tra RFI ed ANAS. Durante l’interruzione, tutta l’offerta commerciale tra Arona e Sesto Calende sarà soppressa. I treni saranno limitati a Sesto Calende e saranno sostituiti con bus tra Sesto Calende e Arona, con successivo proseguimento a mezzo treno tra Arona e Domodossola".