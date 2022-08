Arona in arrivo lo Skatepark

Promessa in via di realizzazione da parte della giunta aronese

Le parole dell'assessore Gusmeroli

"Quattro anni di burocrazia, la stessa per realizzare l’ultima rotonda di Arona in viale Baracca.

È dell'altro giorno l’ottenimento del contributo a fondo perduto dalla Regione Piemonte pari a 32mila 896 su 82miladi costo, meno il futuro ribasso di gara, per la realizzazione dello Skatepark di Arona. Sarà all’ingresso della città dove c’era il distributore dell’Eni il cui terreno è stato completamente bonificato. La gara partirà a settembre e da fine ottobre se il tempo lo permetterà, oppure da marzo, inizieranno i lavori. Sono particolarmente felice perché era una nostra promessa di quasi cinque anni fa ai tanti giovani che saranno i primi utilizzatori, anche se sempre più spesso anche gli adulti si impegnano in una disciplina sportiva che sta crescendo in Italia e nel mondo".