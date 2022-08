"L'autovelox fra Arona e Meina non ha il limite dei 50km/h: multe irregolari"

Arona Domani, PD Arona-Dormelletto-Oleggio Castello, Italia Viva Altro Novarese, Demos spezzano la quiete estiva chiedendo lumi all'amministrazione comunale circa la regolarità dell'autovelox fra Arona e Meina.

Il comunicato stampa

"Mentre Sindaco, Assessore e Comandante della Polizia Locale tacciono (l'interrogazione fatta il 18 luglio scorso è rimasta lettera morta), ANAS invece riscontra l'istanza di accesso agli atti e precisa che il limite dei 50km/h è frutto di 2 diversi provvedimenti:

📌Autorizzazione del 09.03.2010 prot. n. CTO-0007585-P relativa alla Pratica di Concessione n. TO85673 avente come oggetto Autorizzazione alla realizzazione di posa di segnaletica verticale e orizzontale riguardanti l attraversamento pedonale con apertura e chiusura di parte di guard-rail, posa di segnale di limite massimo di velocità 50 km/h il tutto dal km 65+180 al km 65+540 , (ad ogni buon fine, si allega alla presente, copia della documentazione autorizzativa);

📌Ordinanza n. 597/2021/TO del 01.12.2021 prot. n. CDG. 0764188.U di istituzione di limite max di velocità di 50 km/h tra i km 66+500 e 67+800.

Anas precisa anche:

"Come si può notare entrambe le modifiche di limite massimo di velocità sono state emesse, come giusto, a seguito di richiesta del comune di Arona. Infatti lungo le Strade Statali extraurbane di tipo C , a cui corrisponde la S.S. 33 del Sempione , vige normalmente il limite massimo di velocità di 90 km/h ed eventuali modifiche, come in questo caso, vengono prese in esame e autorizzate solo previa motivata richiesta; nella quasi totalità, richieste dalle amministrazioni comunali."

Conclusione: l'autovelox, posto al km 66+057, non è compreso nei tratti di strada interessati dal limite dei 50 km/h…se così fosse le multe non potevano essere elevate.

Attendiamo naturalmente risposte ufficiali sia dal Sindaco che dall'Assessore che dal Comandante della Polizia Locale. Ma se i fatti come sopra descritti non trovassero documentale smentita le conseguenze sarebbero molto gravi, sia dal punto di vista politico che amministrativo e contabile.

Ci stupiamo che, di fronte alle nostre segnalazioni (risalenti a più di due mesi fa) ad oggi nulla sia stato chiarito.

Non sarebbe stato saggio, nel dubbio, interrompere gli accertamenti?".