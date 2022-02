Tredicino Arona: "No" definitivo dopo l'incontro in Prefettura

L'evento salta

Il sindaco Monti è stato inamovibile.

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio 2022, si è svolto l'incontro in Prefettura tra il sindaco Federico Monti e i rappresentanti dei giostrai con il Prefetto Francesco Garsia.

E' No

Il primo cittadino di Arona Federico Monti ha mantenuto il punto sul secco "no" al Tredicino nelle date usuali anche dopo l'ultimo incontro di mercoledì 23. Monti si è detto preoccupato dal rischio di contagi in quanto l'area sarebbe difficilmente controllabile inoltre fino al 31 marzo vige ancora in Italia lo stato di emergenza sanitaria. Ha proposto, infine, di slittare la manifestazione più avanti ma gli operatori degli spettacoli viaggianti hanno già un calendario fitto di altre tappe in giro per l'Italia.

Dal canto loro i giostrai hanno assicurato il rispetto di tutte le normative Covid ma ciò non è bastato. Come non è bastata a far cambiare idea la pacifica protesta dell'altro giorno (QUI LA NOTIZIA).

Ad Arona niente giostre.. ma nella vicina Galliate, ad esempio, sì. La giunta ha infatti dato il via libera al luna park proprio dal 13 marzo fino al 27.