Ad Arona un 52enne è morto mezz’ora dopo il vaccino: indagini in corso

Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 maggio, un uomo di 52 anni è morto stroncato da un malore, mezz’ora dopo aver fatto il vaccino all’hub cittadino predisposto al PalaGreen. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Procura di Verbania. L’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, era stato vaccinato con Pfizer. La correlazione vaccino/decesso è tutta ancora da dimostrare.

Il nome del 52enne è Andrea Pirali. L’uomo avrebbe accusato quale disagio subito dopo l’inoculazione del vaccino, ma si sarebbe ripreso in fretta. Avrebbe quindi scelto di tornare nella sua abitazione in città, e da qui è stata chiamata l’ambulanza perché Pirali si sarebbe sentito male. Il 52enne è stato portato in ospedale, ed è qui che sarebbe morto dopo pochi minuti dal suo arrivo.