Addio alla prof Bruna Vero: insegnante e attrice

Il mondo della scuola in lutto per Bruna Vero: aveva solo 60 anni. Era insegnante di educazione fisica e appassionata attrice dilettante.

Addio a Bruna Vero

A soli 60 anni è morta Bruna Vero, storica insegnante di educazione fisica al liceo scientifico di Borgomanero. Da tempo combatteva contro una malattia.

Era originaria di Alba, nel Cuneese, masi era trasferita in provincia di Novara: attualmente viveva a Colazza. Lascia il marito Marcello Donderi, medico ed ex sindaco di Meina, e tre figlie.

Bruna Vero era una donna appassionata di cinema e di teatro. Aveva avuto una parte nel film “Hotel Meina”, diretto da Carlo Lizzani, a nel film “Giuliana e il capitano”, dedicato alla Resistenza partigiana in Ossola. Aveva anche partecipato a “Italia’s got talent”.

Il ricordo della Consulta Femminile Aronese

"La Consulta Femminile Aronese esprime grande dolore per la prematura scomparsa di Bruna Vero, una donna, come testimonia chiunque abbia avuto l'onore di conoscerla, veramente Speciale.

Ricordiamo la Sua collaborazione alle iniziative della Consulta, con spettacoli ricchi di intelligenza e di ironia, doti che ha sempre trasfuso in ogni suo lavoro e che la faranno ricordare a lungo con affetto".