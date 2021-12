Alagna muore a quindici anni dopo l’incidente sugli sci

Terribile

Tragedia in pista: il giovane invoriese si è spento in ospedale.

Alagna, muore dopo l’incidente in pista: un ragazzo di soli quindici anni era rimasto gravemente ferito e si è spento all’ospedale.

Alagna quindicenne morto

Tragico incidente sulle piste da sci di Alagna. Un ragazzo di quindici anni, della provincia di Novara, è morto all’ospedale Maggiore di Novara.

Nella giornata di sabato 18 aveva avuto un grave incidente in pista. Subito soccorso in gravissime condizioni, era stato condotto al nosocomio dall’elicottero. Purtroppo, però, per lui non c’è stato niente da fare.



Secondo le ricostruzioni il ragazzino era con altri amici in compagnia anche di un maestro di sci. Indossava tutte le protezioni e le attrezzature del caso, casco compreso. L'incidente è avvenuto su una pista rossa, ma le condizioni della neve erano ottimali.

La vittima viveva con la famiglia a Invorio.