Cade da una massicciata a Varallo Pombia, soccorso dai pompieri

E’ stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Arona ieri, sabato 13 febbraio, per trarre in salvo un uomo caduto da una massicciata ferroviaria a Varallo Pombia. L’incidente è avvenuto in via Guido Rossa. I pompieri sono arrivati sul posto alle 19.30.

L’uomo è stato portato in ospedale

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato i sanitari del 118 e i carabinieri della caserma di Castelletto Ticino. Per le cure del caso l’uomo è stato portato all’ospedale di Novara. Per facilitare le operazioni è stato necessario fermare il traffico ferroviario per breve tempo.