Castelletto: uomo in monopattino molesta donne per strada

In paese se ne parla da giorni ormai: un uomo che viaggia in monopattino è stato visto mentre molesta le donne sole.

La descrizione coincide

"Importuna le donne - scrive un’utente di Facebook - o meglio, se sei in giro da sola ti viene vicino, abbassa i pantaloni, ti fa vedere i gioielli di famiglia, fa versi e dice cose che non sto qui a scrivere ma che puoi immaginare, e logicamente c'è chi si spaventa, se reagisci scappa". "Il tizio in monopattino sta diventando un vero problema - scrive un secondo cittadino - evidentemente è un malato ed è stato più volte segnalato nel gruppo. La mia paura è che un domani possa andare oltre".

Questi sono solo alcuni dei commenti comparsi sui social nei giorni scorsi riguardo a una serie di episodi spiacevoli che hanno come protagonista un esibizionista. La descrizione coincide in tutti i racconti: un uomo dalla pelle scura, con il volto coperto fino agli occhi, che viaggia su un monopattino o una bici elettrica, si avvicina alle donne sole e le importuna pesantemente. Nel dibattito che ne è nato, temendo che gli episodi in questione possano degenerare, molti cittadini hanno chiesto un intervento più deciso da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

Le parole del sindaco

"Ho letto della questione - dice il sindaco Massimo Stilo - e mi sono subito confrontato con il comando dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono informate di ciò che è accaduto, ma è fondamentale denunciare sempre episodi di questo tipo, per dare ai carabinieri tutte le informazioni necessarie per poter entrare in azione tempestivamente. Abbiamo allertato anche la polizia locale, ma dovendo cogliere sul fatto il soggetto in questione per poter intervenire concretamente, fino ad ora non è stato possibile fermare il responsabile. Per scongiurare questo fenomeno e anche per contrastare quello dei furti in abitazione le forze dell’ordine interverranno con controlli più frequenti, anche se oggettivamente non è facile riuscire a coprire capillarmente tutto il territorio".

Nei primi giorni del 2024 in effetti, ha fatto molto discutere la presenza di alcuni topi d’appartamento che hanno visitato decine di case. Le prime denunce hanno riguardato le vie Beati, Riale e Paoloni, ma alcuni furti o tentativi di furto sono stati segnalati anche nella zona di via Belfanti. Contro i ladri, che entrano in casa nelle ore serali o notturne, è consigliabile prestare maggiore attenzione e attivare una rete di controlli di vicinato. E soprattutto denunciare sempre ciò che accade alle forze dell’ordine.