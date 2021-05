È Fabio Tettoni la vittima dell’incidente tra Arona e Meina

È Fabio Tettoni, 45 anni di Castelletto Ticino, la vittima dell’incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla Statale tra Arona e Meina.

Incidente mortale

Era a bordo della sua Honda quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è entrato in collisione con una Citroen C3 proveniente dal senso opposto. Per il centauro Fabio Tettoni, che arrivava da Lesa, l’impatto è stato fatale.

I soccorsi giunti tempestivamente sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’uomo, 45 anni, residente in via Prato, lascia una bimba piccola.